Denizli'de İzmir Bulvarı üzerinden seyir halinde olan H.İ. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıktan geçtikten sonra kavşaktaki M.A. kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki başka araca çarparken, diğer araç ise hurdaya dönerek savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri sürücü M.A. ve yanında bulunan eşi ile çocuğunu hastaneye kaldırırken, park halindeki araca çarpan otomobildeki Sürücü H.İ. ve yolcu konumundaki kişi, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı.

Kazada yolcu konumunda bulunan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kimliğinin tespit edilmesi için ekipler çalışma başlatırken, diğer 4 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.