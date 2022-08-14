Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Menderes ilçesinde saat 06.24'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.00 kilometre olarak kaydedildi.
İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2022
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 1.96 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 14.08.2022, 06:24:23 TSİ
Enlem : 37.9651 N
Boylam : 27.1761 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/wsapheqLX9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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