Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 03:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde E.K. Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde motosikletli 2 şüphelinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
Şüpheliler motosikletle kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Kocaeli Kavga Bireysel Silahlanma
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