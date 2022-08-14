Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamyonet tıra çarptı: 3 ölü
[Fotograf: AA]
Konya'da kamyonetin seyir halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da Mustafa Samet Pullu idaresindeki kamyonet Konya-Karaman kara yolunun 20'inci kilometresinde, Mustafa Çelik yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Pullu ile ve aynı araçtaki Afganistan uyruklu Najmuddın Rahmanoul ve Mohamad Sharıf Azizi yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli aksama yaşandı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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