Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa bölümünde, 15 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Demirtaş mevkisinde, sağanağın etkisiyle yavaş akan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazaya çoğunluğu otomobil 15 araç karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süreliğine durdu. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başladı.
Etiketler: İstanbul İzmir Trafik Kazası
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