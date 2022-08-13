Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tır, akaryakıt istasyonuna daldı
Sakarya'da 2 gün önce D-650 karayolunda kayganlaşan zemin sebebiyle devrilen hafriyat kamyonuna çarpmamak için manevra yapan tır, akaryakıt istasyonuna daldı.
Kaza, D-650 karayolu Pamukova istikametinde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki dolgu malzemesi yüklü hafriyat kamyonu, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrilmişti.
Devrilen kamyonda yüklü olan malzemeler yola saçılırken, sürücü yaralandı. Kazanın ardından devrilen kamyona çarpmamak için manevra yapan tır ise yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı.
Kazada tırda ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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