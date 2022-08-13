Kaza, D-650 karayolu Pamukova istikametinde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki dolgu malzemesi yüklü hafriyat kamyonu, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrilmişti.

Devrilen kamyonda yüklü olan malzemeler yola saçılırken, sürücü yaralandı. Kazanın ardından devrilen kamyona çarpmamak için manevra yapan tır ise yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna daldı.

Kazada tırda ve akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.