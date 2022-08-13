Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamında Burak Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kişinin, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. olduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Gaziantep
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