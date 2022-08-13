Mustafa Karahasanoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip tören düzenlendi. Törende, Karahasanoğlu'nun oğulları İbrahim ve Ahmet Can Karahasanoğlu ile kardeşleri Nuri ve Ali İhsan Karahasanoğlu taziyeleri kabul etti.

İmam Osman Tuna Aka'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında dua okundu.

Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mustafa Karahasanoğlu'nun 74 yıllık bir çınar olduğunu söyledi.

Karahasanoğlu'nun Türk medyasının ve siyasetinin duayen isimlerinden biri olduğunu belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Bu dünyada bu yolu, bu yola giderken bu yolculuğu nasıl yaptığımız önemli. Biz hepimiz yürekten şahit olduk ki Mustafa ağabeyimiz bu yolu dimdik yürüdü. Ne baskılara boyun eğdi ne vesayet rejimlerine boyun eğdi, ne dıştan gelen baskılara, ne de içten gelen baskılara boyun eğdi. Doğru bildiğini, doğru inandığını söyledi ve doğru bildiği şekilde de yaşadı ve sevdiğine de inşallah bu vesileyle bizlerin de şehadetiyle dimdik bu yolculuğa da çıkmış oldu."

Karahasanoğlu'nun, 1969'dan 1979'a Türkiye siyasetinin en karmaşık, en hareketli ve en şaşalı döneminde dimdik durduğunu dile getiren Oktay, Karahasanoğlu'nun sonrasında da yine aynı dik duruşu medyada gösterdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dimdik yol yürüdüğünü, en zor zamanlarında bile onu yalnız bırakmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "başsağlığı" dileğini ileten Oktay, kendisinin çok arzu etmesine rağmen şehir dışı programları dolayısıyla cenaze namazına katılamadığını kaydetti.