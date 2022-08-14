Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde iddiaya göre, Serkan A. mahallede düzenlenen düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı konuşma bahanesiyle yanına çağırdı.

İkili arasındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Serkan A., tabanca ile Şenay A.'ya ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şenay A.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.