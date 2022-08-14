Sarıyer'de Muharrem Aydın'ın kullandığı kamyonun seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Aydın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kamyon, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.