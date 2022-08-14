Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 04:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi
[Fotograf: DHA]
Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazanın geç saatte olması ve yolda kimsenin olmaması olası faciayı engelledi.
Sarıyer'de Muharrem Aydın'ın kullandığı kamyonun seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Aydın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kamyon, vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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