Bostancılı Mahallesi’nde yaşayan ve yürüme güçlüğü çeken 88 yaşındaki Asım Demirkol, yıllar önce sarp arazisine inşa ettiği evine merdivenlerden rahatça inip çıkamayınca bir çözüm yolu buldu.

Demirkol, eşi ve misafirlerin eve kolay inip çıkabilmeleri için eğimli arazisine 30 metre uzunluğunda raylı sistem döşeterek, ray üzerinde hareket eden kabinle ulaşım sağlamaya başladı.

Yük de taşınabilen kabine binenlerin yolculuğu 1 dakika sürüyor.

"Bu sistem bana güç ve kuvvet veriyor"

Sistemi 40 bin liraya mal ettiğini anlatan Demirkol, şunları söyledi:

“50 merdiven var burada. Çıkamadığımız zaman oluyor. Netice itibariyle bu sistem bana güç ve kuvvet veriyor. Yaşama gücü veriyor. Daha önce Ankara’da araştırma yaptım, asansör şirketlerine baktım. Eşya taşıyorlardı, benim de aklıma öyle geldi. 'Biz de böyle bir şey yapsak nasıl olur' diye düşündüm. Öyle başladık bu işe. Onlardan ilham aldık. Sonra ustaları getirdim ve onlardan bilgi aldım. Netice itibariyle bugünkü durumu sağladık, şimdi rahatız. Bu sistem olmasa beni yukarı kadar kim taşır? Buralarda kimse yok, aşağıda kalırım. Çok şükür bana bu sistem bir güvence.”