Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Havai fişekler davetlilerin arasında patladı
Niğde’de bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, davetlilerin arasına düşerek patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Niğde'de merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde dün gece yapılan bir sokak düğününde zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin arasına düşerek patladı.
Davetliler, panik içinde etrafa kaçıştı, yaralananın olmadığı olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Kısa süreli paniğin ardından düğün, kaldığı yerde devam etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Etiketler: Niğde
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