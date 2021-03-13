Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisten kaçan şüpheli 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Avcılar’da polis ekipleri tarafından durdurulan taksiden kaçan İran uyruklu M.A. Esenyurt'ta yakalandı. M.A.'nın bulunduğu araçta yapılan aramalarda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, Avcılar'da şüphe üzerine durdurmak istediği taksi yavaşladığı sırada, araçtan inen bir kişi hızla kaçmaya başladı.
Şüpheli kişinin eşkalinin bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Şüpheli, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde bir araçla ilerlerken yakaladı.
Gözaltına alınan İran uyruklu M.A.'nın aracında, 3 parça halinde 2 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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