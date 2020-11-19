Kahramanmaraş- Gaziantep yolunda şirkete ait olan midibüs; S.U. (11), E.D. (14), F.A. (15) ve M.H. (17) tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Peşindeki polislerden kurtulmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu midibüs, kavşakta devrildi.

Midibüsün devrilme anı, cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan çocuklar, itfaiye ekipleri tarafından midibüsten çıkarıldı.

Şüpheliler, daha sonra polis tarafından emniyete götürüldü.