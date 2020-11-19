Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 218 kilo esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 218 kilo 850 gram esrar, 100 bin uyuşturucu hap ve 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Varışlı Mahallesi'nde adresini belirlediği uyuşturucu ticareti zanlılarının ikametlerinde arama yaptı.
Evlerde 218 kilo 850 gram esrar, 100 bin uyuşturucu hap ve 40 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Şüphelilerden H.Ş, Z.H. ve M.E.H. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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