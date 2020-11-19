Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dinamit patlatılan ocaktan fırlayan taşlar 6 kişiyi yaraladı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde taş ocağında patlatılan dinamit nedeniyle taşların savrulması sonucu yaralanan 6 kişi, şikayetçi oldu.
Mersin'in Tarsus kırsalında zeytin toplayan Murat Çolak ve 5 yakını, civardaki bir taş ocağında dinamit patlatılması nedeniyle çevreye savrulan kaya parçalarından hafif yaralandı.
Tarsus Devlet Hastanesi'nde ayakta müdahalenin ardından taburcu edilen yaralılar, firmadan şikayetçi oldu.
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