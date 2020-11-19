Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki geçici barınma merkezinde çalışmalar hafta sonu tamamlanacak
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de, depremin ardından evleri zarar görenler için hazırlanan geçici barınma merkezine 400 konteyner yerleştirildi. Çalışmaların hafta sonu tamamlaması planlanıyor.
İzmir'de 30 Ekim'deki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde yapılan geçici barınma merkezinde çalışmalar sürüyor.
Toplam 550 konteynerin kurulmasının planlandığı merkezde altyapı çalışmaları tamamlandı. Dev vinçler, konteynerleri alana indirmeye devam ediyor. Merkezde 400 konteynerin kurulumu tamamlandı.
[Fotoğraf: AA]
Görevliler konteynerleri depremzedelerin kullanımına hazır hale getiriyor.
Sosyal donatıların yapılması için de aralıksız çalışma sürdüren ekiplerin çalışmaları hafta sonu tamamlaması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: AFAD Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem
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