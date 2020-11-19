Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tır traktörle çarpıştı, binlerce pancar yola döküldü
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde traktörle çarpışan pancar yüklü tır devrildi. Yaşanan kazada pancarlar yola saçıldı, ulaşım bir süre aksadı.
Ali Yıldırım yönetimindeki pancar yüklü tır, Yozgat- Kayseri kara yolunda, Cavit Demir'in kullandığı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
Tırdaki pancarların yola saçılması nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
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