Koronavirüs salgını Türkiye'de yayılmaya devam ediyor. Vakaların arttığı bazı illerde çeşitli tedbirler alınıyor.

Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki bir mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Osman Sak başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pozitif vakalara rastlanan Tutluca Mahallesi'nde karantina uygulanmasına karar verdi.

Sağlık ekiplerinin tarama çalışması yaptığı mahallede giriş ve çıkışlar, 14 günlüğüne kapatıldı.

Mahalle sakinlerine, karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yardımcı olacak.

Ardahan'da 3 köy COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı

Merkeze bağlı Yalnızçam, Meşedibi ve Tepeler köylerinde, COVID-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.

Adıyaman'da iki günde 257 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda iki günde farklı mahallelerdeki 257 ev karantinaya alındı.

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal 200 haneli Eğmir Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu 450 nüfusa sahip mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla bugünden itibaren geçerli olmak üzere karantina kararı alındı.

Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Eğmir girişlerinde bariyer kurarak mahalleye giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor.

Eğmir'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kars'ta bir köy COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı

Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Digor ilçesine bağlı Yemençayır köyü karantinaya alındı.

COVID-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışlar durduruldu.