Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de DHKP/C operasyonu: 1 gözaltı
Kocaeli'de silahlı terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C üyeliğinden aranan kişinin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda aranan kişi gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
Etiketler: Terör Örgütü
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