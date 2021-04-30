Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 15:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisi görünce kafenin balkonundan yan balkona kaçtılar
Trabzon'da kısıtlamada açık olan kafeye polis baskın yaptı. Kafedeki bir grup gencin balkondan balkona atlayarak kaçışları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kemerkaya Mahallesi'nde salgın tedbirleri kapsamında kısıtlamaya rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi.
Polisin geldiğini gören bir grup genç, kafenin arka sokağa bakan balkonundan yan binada balkona geçerek kaçmaya çalıştı.
7 kişiye 22 bin lira ceza
Kafedeki gençlerin balkondan balkona kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafedeki gençlerin, sırayla balkondan kaçma anları görülürken, bir kişinin de "Çekmeyin, sakın yayınlamayın" dediği duyuluyor.
Bu arada kimlikleri tespit edilen 7 kişiye salgın tedbirleri ihlalden toplam 22 bin lira cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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