Tokat'ta kaybolduktan 22 saat sonra bulunan 2 yaşındaki Süleyman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde tedavi görüyor.

Süleyman kayıpken dağ tepe onu arayanlar, tedavisi sırasında da Süleyman’ı yalnız bırakmıyor.

Jandarma ekiplerinden sürpriz ziyaret

Havadan termal drone, karadan iz arama köpekleri ile sahada bulunan Jandarma, hastanede de Süleyman’ın yanında yer aldı. Jandarma ekipleri yanlarında getirdikleri hediyelerle Süleyman’a sürpriz yaptı.

Baba Süleyman Yıldırım, "Bizimle dağlarda, taşlarda, gece-gündüz yatmadan, sahur-iftar demeden, yemek yemeden, aç-susuz gezdiler. Sonuna kadar mücadele verdiler. Türkiye’nin duaları da kabul oldu mübarek gün. Allah razı olsun herkesten" dedi.

Minik Süleyman, Tokat'a bağlı Çat beldesinde ağıllarının önünde oyun oynarken kaybolmuştu. Çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatılmıştı, 22 saat sonra bulunmuştu.

Haber: Dursun Ekrem Er