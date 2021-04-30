Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 330 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 330 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Kozan ilçesinde bir araçta ve merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki adreste arama yaptı.
Aramada 330 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki
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