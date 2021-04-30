Türkiye 17 günlük tam kapanmaya girdi. Evde olduğundan daha fazla vakit geçireceğiz. Uzmanlar bu dönemde aile bireylerinin birlikte farklı aktivitelerle meşgul olmasını tavsiye ediyor. Ayrıca öğrenciler vakitlerini iyi değerlendirmeleri, ebeveynlerin de uyku düzenine dikkat etmesi tavsiye ediliyor.

Peki bu dönemde ruh sağlığını korumak için neler yapılmalı?

Psikolog Gizay Nur Kepen, "Mümkün olduğu kadar kendimizle vakit geçirmek evde yapılabilecek aktivitelerin hepsini değerlendirmek, şimdiye kadar ertelediğimiz yapmaya çalışmak faydalı olur böyle durumlarda." dedi.

Uzmanlar, hane halkının birlikte farklı aktiviteler yapmasını öneriyor.

Kepen, "Çocuklar ve aile bireyleri kaliteli vakit geçirmek, oyun oynamak, bulmaca çözmek sohbet etmek uzaktaki sevdiklerimizle iletişimde kalmak faydalı olabilir." tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin de ders çalışmaya devam etmeleri ve ders takibi yapmaları gerektiğini vurgulayan Kepen, "Evde bilgisayar oyunları ve sosyal medya çeldirici nitelik taşıyabilir. Online dersler devam edeceği için ders rutinlerinin oluşturulması faydalı olacaktır." diye konuştu.

Tam kapanmada uyku düzenine de dikkat edilmeli. 1-2 saatlik fazladan uyku makul görülebilir. Ancak bunun üzerine çıkılmaması da tavsiyeler arasında.