Aracı uğruna çok emekler harcadığını belirten İsmail Göksu, "Arabayı satma sebebim eşime evlilik teklifi yaptığım driftli evlilik teklifinde jandarma tarafından yazılan cezalar. Şu ana kadar toplam 30 bin lira ceza geldi. Birikimim vardı ama düğün yaptım birikmiş paralarımı oraya masraf ettim. Bazı arkadaşlarım düğünümde bana destek oldular. Ama onlara da ödeme zamanı geldi paraları ödemem gerekiyor." dedi.

Otomobilin 2,5 yıldır kendisinde olduğunu anlatan Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımda çok kötü durumdaydı. Çok masraf ettim. Gencim. Modifiyeyi çok seviyorum. Hayatımı bu arabaya adadım. Sonra evlenmeye karar verdim. 7 yıldır borçsuz evlenmek için bekledim. Tam borçsuz evleneyim derken bu iş başıma geldi. Böyle cezalarda olunca daha çok borçlu evlenmek zorunda kaldım. Cezalar nedeniyle de aracımı satmak zorunda kaldım."

Göksu’ya ocak ayında Çandır Mahallesi'nde okul bahçesinde kız arkadaşına yaptığı driftli evlilik teklifi sonrası jandarma tarafından 84 bin 837 lira ceza uygulanmıştı. Göksu, 3 Şubat'ta nişanlısı Gözde Yıldırım ile evlenerek dünya evine girmişti.