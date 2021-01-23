Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile devriye gezen polis ekipleri, parkta bir vatandaşı fark etti.

Battaniyeyle örtülü olan kişinin sokakta kalan bir vatandaş olduğunu anlayan polis memuru, arabasından getirdiği kumanyasını ona verdi.

Evsiz vatandaşın poşeti geri vermesini kabul etmeyen polis memuru, 'Hadi kendine iyi bak' diyerek bölgeden ayrıldı.