Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polis memuru sokakta kalan vatandaşla kumanyasını paylaştı
Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen bir polis memurunun sokakta kalan bir vatandaşa kumanyasını vermesi, izleyenlerin yüreğini ısıttı.
Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile devriye gezen polis ekipleri, parkta bir vatandaşı fark etti.
Battaniyeyle örtülü olan kişinin sokakta kalan bir vatandaş olduğunu anlayan polis memuru, arabasından getirdiği kumanyasını ona verdi.
Evsiz vatandaşın poşeti geri vermesini kabul etmeyen polis memuru, 'Hadi kendine iyi bak' diyerek bölgeden ayrıldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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