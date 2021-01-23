Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamada yakalanmamak için tuvalete saklandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında jandarmaya yakalanmamak için tuvalete gizlenenlerin de aralarında olduğu kıraathanedeki 14 kişiye 97 bin 132 lira ceza yazıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.
Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki kıraathanenin açık olduğunu, Covid-19 tedbirleri ve kısıtlamanın ihlal edildiğini belirledi.
Jandarmayı fark ederek kıraathanenin tuvaletine saklanan 5 kişi yakalandı.
Kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kıraathane sahibinin de aralarında olduğu 14 kişiye 97 bin 132 lira ceza yazıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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