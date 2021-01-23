Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Niğde’de bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan Oktay Polat, hurda otomobil parçalarken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.
Bor ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında, işçi Oktay Polat, hurda otomobili parçalarken patlama oldu. Patlamada Oktay Polat hayatını kaybetti.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Patlamanın nedeni, uzman ekiplerin incelemesi sonrası belli olacak.
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