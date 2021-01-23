İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisevi önü, TOKİ uygulama noktası ve Değirmenaltı Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde, araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

Polisevi önünde durdurulan bir otomobildeki sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, yanlarındaki çocuklarının sürekli ağladığını, onu susturmak için otomobille dışarı çıkardıklarını ifade etti.

Araçtaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için para cezası verildi.

Önceden ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü S.İ'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan da ceza yazıldı.

