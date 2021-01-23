Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamayı ihlal etti, "çocuk ağlıyordu" dedi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye para cezası uygulandı. Ceza yazılan bir sürücü de "çocuk ağlıyordu, susturmak için çıkardım" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polisevi önü, TOKİ uygulama noktası ve Değirmenaltı Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde, araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.
Polisevi önünde durdurulan bir otomobildeki sürücü ile araçta bulunan 3 kişi, yanlarındaki çocuklarının sürekli ağladığını, onu susturmak için otomobille dışarı çıkardıklarını ifade etti.
Araçtaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için para cezası verildi.
Önceden ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü S.İ'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan da ceza yazıldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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