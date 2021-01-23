İstanbul Avcılar'da yüksek gerilim hattı direklerinin sökümü sırasında D-100 karayolunda trafik akışı kesildi. Dakikalar içinde onlarca araç kuyruk oluşturdu.

Metrobüs seferleri de bu kesintiler sırasında durduruldu. Kesintilerin aralıklarla yapılmasına rağmen sürücüler zaman zaman korna çalarak tepki gösterdi. Çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolunun Avcılar ve Küçükçekmece kesimlerinde yoğun trafik oluştu.

Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Trafiğin bugün ve yarın zaman zaman kesileceği öğrenildi.

