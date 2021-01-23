2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk yarıyıl tatiline girmesiyle karnelerini alan öğrenciler, aileleriyle Uludağ’a akın etti.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken, tatilciler dün akşam saatlerinden itibaren Uludağ’a gelmeye başladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da rezervasyonlardaki artış işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Kar kalınlığı ise 57 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8, en yüksek hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 57 santimetreye ulaştı. Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pisti dolduranlar doyasıya eğlendi.



