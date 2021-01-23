Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak bilinen 152 hektarlık lagün, yeni yapılan projelerle Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanı haline geldi.

232 kuş türünden 3 binin üzerinde kuşa ev sahipliği yapan lagün, her geçen gün artan tür sayısıyla Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, lagün ve bölgenin, su altında bulunan antik kenti, kalesi, külliyesi ve deniz feneri müzesiyle bölgenin önemli merkezi haline geleceğine değindi.

70 türden toplam 3 bin 300 kuş Lagünde

Altınova Belediyesinde görev yapan kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ise ocak ve şubat aylarında tüm dünya genelinde yapılan kış ortası su kuşu sayımının lagünde yapıldığını söyledi:

"Gözlemlediğimiz 70 türden toplam 3 bin 300 kuş sayısına ulaştık. Bu son aylarda havaların sıcak olmasına rağmen çok iyi bir sayı. Alanda bugüne kadar tespit edilen 232 kuş türümüz var. Bunların yaklaşık 100 civarını su kuşları oluşturuyor.

Lagün, Türkiye'deki sulak alanlar içerisinde ilk 15 arasında bulunuyor. Havalar soğuduğu için bugünlerde sulak alanlara gelen ördekler, su kuşları alanları dolduruyor. Bu nedenle kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları da alanlara akın ediyorlar."