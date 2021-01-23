Terör gazisi Gökhan Koç, 7 ay önce Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katına taşındı.

Asansörde tadilat malzemesi taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.'ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü belirten Koç, kendisinin de inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi.

Saldırgan baba-oğul, ampüte gazisi Gökhan Koç’u apartman girişinde darp etti. Dişi ve bir parmağı kırılan Koç'un her iki dizi de yaralandı. Yaşadıklarından büyük üzüntü duyan Koç, darp raporu aldı ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eşinin yanında darp edilip gururu kırılan Gökhan Koç, asansör bozulmasıyla da eve mahkum oldu. Gözyaşlarına boğulan Koç'u gazi arkadaşları teselli etti.

“Bana bunu yapanların cezasız kalmasını istemiyorum”

Yük taşındığı için asansörün arızalandığını ifade eden Koç, “Merdivenlerden inip çıkmaya çalışıyorum. Dışarı çıktığım zaman ya tüm işlerimi halledip gelmeliyim ya da evden hiç çıkmamam gerekiyor. Bugün gazi arkadaşlarımın yardımıyla inip çıktım. Bana bunu yapanların cezasız kalmasını istemiyorum. Gazilere ve engellilere verilen değerin gösterilmesini istiyorum” dedi.

Gökhan Koç'u, darp eden baba L.Y. ile oğul Z.Y., dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



