Artvin’in bin 200 rakımlı kafkasör yaylası ve Atabarı Kayak Merkezinin de bulunduğu 2 bin 200 rakımlı Genya dağı kış manzarasının oluşturduğu masalsı görüntüsü drone ile görüntülendi.

Artvin’in kış turizmine büyük katkı sunan Atabarı Kayak Merkezi pandemi dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sessiz kaldı.

Bölgede etkili olan kar yağışları sonrası bir metreyi aşan kar kalınlığıyla karla kaplanan ormanlar eşsiz manzaralar oluşturdu.

HABER: FATİH TÜYSÜZ