Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaybolan 90 küçükbaşı jandarma ekipleri buldu
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaybolan 90 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Yerköy’de bir çoban 423 küçükbaş hayvanı otlatmaya götürdü. Çobanın otlattığı hayvanların 90’ının kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.
Jandarma tarafından gece boyunca yapılan aramalar neticesinde kayıp koyunların tamamı 3 km uzaklıkta bulundu. 90 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Yozgat Yerköy’de bir çobanın otlatmaya götürdüğü 423 küçükbaş hayvanın 90’ının kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığımızca gece boyunca yapılan aramalar neticesinde kayıp koyunların tamamı 3 km. uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edilmiştir. pic.twitter.com/Zd7odLV2o8— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 23, 2021
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