Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde ikamet eden ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişide mutasyona uğramış virüs görülmesi sonucu mahalle tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenen kişi ile temaslı olanlar belirlenip test edildi. Mahallede başka kimsede virüse rastlanmadı.

Mutasyona uğramış virüsü taşıyan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

