Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte denetim gerçekleştiriyor.

Kent merkezinde uygulama yapan ekiplere, Kızılay görevlileri, simit ve çay ikramında bulundu.

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "Polis ve jandarma ekiplerimiz kısıtlama nedeniyle sokak, cadde ve kara yollarında görev yapıyor. Soğuk havada görev yaparken tabii ki üşüyor ve acıkıyorlar. Kısıtlama nedeniyle etraflarında bu ihtiyaçlarını karşılayacak yerler de bulunmuyor. Biz de Türk Kızılay olarak güvenlik görevlilerimizin bu gibi eksiklerini gidermek istedik." dedi.