Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara-Sivas YHT hattında ön test
[Fotoğraf: AA]
Ankara-Sivas arasında hizmet verecek Yüksek Hızlı Tren hattında dün gece saatlerinde bir tren Sivas'a gidip Ankara'ya dönerek ön test işlemini gerçekleştirdi.
Ankara-Sivas hattında hizmet verecek olan Yüksek Hızlı Tren, ön test sürüşü öncesi Sivas'a gitti. Gece saatlerinde kente ulaşan tren yeniden Ankara'ya döndü.
YHT'nin önümüzdeki günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile test sürüşlerine başlaması bekleniyor.
Etiketler: YHT
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