Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahıra giren 2 pitbull koyun ve kuzuları telef etti
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde ahıra giren 2 pitbull cinsi köpek, 4 koyun ile 2 kuzuyu telef etti, 21 koyunu yaraladı.
İhbar üzerine gelen yetkililer, yerini tespit ettikleri 2 pitbullu veteriner yardımıyla yakalayarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.
Erdemli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Koyunların sahibi Cemal Gürül, yaptığı açıklamada, bahçede çalıştığı esnada çocukların haber vermesiyle olayı öğrendiğini söyledi.
Ahıra geldiğinde 2 kuzu ile 4 koyunun telef olduğunu ve 21'nin de yaralandığını gördüğünü anlatan Gürül, köpeklerin sahibinin bulunarak gerekli cezanın verilmesini istedi.
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