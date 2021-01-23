Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tabelayı değiştirmeye çalışırken hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Rize’de bir alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmeye çalışırken çıktığı vincin sepetinin dönmesi sonucu düşen Aslan Yıldız hastanede hayatını kaybetti.
Reklamcı Aslan Yıldız Cumhuriyet Caddesi’ndeki alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmek için vince çıktı.
Talihsiz reklamcı sepetin aniden ters dönmesi sonucu yere düştü. Beton zemine düşen Yıldız ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 4 çocuk babası Yıldız’ın cenazesi morga kaldırıldı.
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