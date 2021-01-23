Reklamcı Aslan Yıldız Cumhuriyet Caddesi’ndeki alışveriş merkezinin tabelasını değiştirmek için vince çıktı.

Talihsiz reklamcı sepetin aniden ters dönmesi sonucu yere düştü. Beton zemine düşen Yıldız ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası Yıldız’ın cenazesi morga kaldırıldı.