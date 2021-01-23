Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir mahallede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı verildi.
Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, kırsal Çamoba Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Bölgede çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallede karantina tedbirleri uygulanacağı öğrenildi.
Çakmak Mahallesi'nde uygulanan karantinanın ise sona erdiği belirtildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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