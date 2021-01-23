Çatalzeytin ilçesine bağlı Kızılcakaya köyü sakinlerinin büyük bölümünün şehre göç etmesi sonucu köydeki arazilerin önemli kısmı uzun yıllar boş kaldı.

Koronavirüs salgınının da etkisiyle köye dönenlerin artmasıyla vatandaşlar, arazileri nasıl değerlendirebileceklerini düşünmeye başladı.

Arazileri yaban hayvanlarının faydalanması amacıyla ekmeye karar veren köy sakinleri, Zeki Yıldız'ın önderliğinde tarlalarına mısır ve buğday ekti:

"Kurtlar kuşlar faydalansın, yaban hayatı canlansın diye tekrar ekim yapmaya karar verdik. Yaklaşık 12 dönüm araziye buğday ektik. Bu ürünleri hasat etmeyeceğiz. Buğdaylar yetişecek, bundan kuşlar, karıncalar, yaban hayvanları faydalanacak."

Köy muhtarı Turan Çetinkaya ise kuş seslerine hasret kaldıklarını dile getirdi:

"Köylerde gerçekten kuş sesi yok. Yerlerimizi ekelim, ekin almayalım ama kuşlar, yaban hayvanları bundan yararlansın. Buğday, mısır ekmezsek ne böcek ne de kuşlar olur. Bu projeyle köylerimiz şenlenecek. Sabah camı açtığımızda kuş sesiyle uyanmak dünyaya bedel. Buraya gelemeyen, ekemeyecek olanların haber göndermesi yeter. Biz her işini hallederiz."

Bölge halkı mümkün olduğunca arazilerin boş bırakılmaması çağrısında bulunarak, kampanyayı desteklediklerini söyledi.