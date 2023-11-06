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Türkiye
AA 06.11.2023 23:54

Polis Akademisi Başkanlığının 86. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 86'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polis Akademisi Başkanlığının 86. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün polis eğitimini çağın gerekleri doğrultusunda ileri bir formda yeniden yapılandırmak için 1937 yılında kurduğu akademinin, 86. kuruluş yıl dönümü için tören düzenlendi.

Polis Akademisi Başkanlığının 86. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Anıttepe yerleşkesindeki törende, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnal, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Ayhan, Prof. Dr. Bayram Ali Soner, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Orçun İmga, İç Güvenlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıtkı Yıldız, enstitü müdürleri, akademideki emniyet müdürleri, akademisyenler ile eğitim alan uluslararası öğrenciler hazır bulundu.

Akademi Başkanı Çolak'ın kutlama konuşmasının ardından resepsiyon verildi.

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