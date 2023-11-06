Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.11.2023 22:38

Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6'sı ağır 9 kişi yaralandı.

Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde B.D. idaresindeki otomobil refüjdeki aydınlatma direğini çarptı.

R.K. idaresindeki otomobil de aynı yönde seyreden ve kaza nedeniyle fren yapan M.B. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

İhbar sonucu olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada B.D. D.G., S.Ö., A.Ç., B.D. ve M.K. ağır, İ.K., N.K. ve B.P. hafif yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ETİKETLER
Kayseri Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
Kassam Tugayları: Son 48 saatte 27 İsrail askeri aracını imha ettik
22:59
Polonya'da hükümet kurma görevi mevcut Başbakan Morawiecki'ye verildi
22:56
Stoltenberg: NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor
22:34
Hukuk mezunları öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavına girecek
22:04
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
22:08
Avustralya Başbakanı Albanese, ilişkilerde yeni sayfa için Çin'i ziyaret etti
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
İsrail askerleri "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı
İsrail Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nı yeniden bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ