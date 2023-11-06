Kayseri’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde B.D. idaresindeki otomobil refüjdeki aydınlatma direğini çarptı.
R.K. idaresindeki otomobil de aynı yönde seyreden ve kaza nedeniyle fren yapan M.B. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
İhbar sonucu olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada B.D. D.G., S.Ö., A.Ç., B.D. ve M.K. ağır, İ.K., N.K. ve B.P. hafif yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.