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Türkiye
TRT Haber 03.04.2024 01:20

PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren 89 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan 89 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26, Hakkari Yüksekova'da 29, Hakkari Merkez'de 9, Siirt'te 4, Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor. 

 

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terörle Mücadele
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