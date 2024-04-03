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Türkiye
TRT Haber 03.04.2024 00:59

Valilik Van'da 15 gün süreyle gösteri ve yürüyüşleri yasakladı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilik Van'da 15 gün süreyle gösteri ve yürüyüşleri yasakladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Nisan'dan 17 Nisan'a kadar 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları yapılamayacak.
Yine Valilik ve Kaymakamlıkça uygun görülenler hariç basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de yasaklandı.

Açıklamada ayrıca, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların il ve ilçelere giriş çıkışlarına da izin verilmeyeceği bilgisi yer aldı.  

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