Valilik Van'da 15 gün süreyle gösteri ve yürüyüşleri yasakladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Nisan'dan 17 Nisan'a kadar 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları yapılamayacak.

Yine Valilik ve Kaymakamlıkça uygun görülenler hariç basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de yasaklandı.

Açıklamada ayrıca, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların il ve ilçelere giriş çıkışlarına da izin verilmeyeceği bilgisi yer aldı.