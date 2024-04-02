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Türkiye
AA 02.04.2024 23:56

Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler, İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın için başsağlığı diledi

Türkiye'deki diplomatik misyon temsilcilikleri, İstanbul Beşiktaş'ta eğlence merkezi tadilatında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın için taziye mesajları paylaştı.

Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler, İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın için başsağlığı diledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya paylaşımında, yangından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa dilendi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen, can kayıplarının olduğu yangından ötürü üzüntü duymaktayız. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğunun yaptığı paylaşımda, yangının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği aktarılarak, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara şifa dilendi.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılara acil şifa ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun X sosyal medya hesabından da "İstanbul’da çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan yangın bizleri derinden üzdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Başın sağ olsun Türkiye." denildi.

Olay

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında yangın çıkmıştı.

Söz konusu yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

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