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Türkiye
AA 02.04.2024 23:47

Marmara Denizi'nde batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen ayın sonunda kıyıya vuran cesedin, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu tespit edildi.

Marmara Denizi'nde batan geminin kaptanının cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dutliman Mahallesi sahilinde 28 Mart'ta bulunan cesedin, Karacabey açıklarında batan kargo gemisinin kayıp 3 personelinden birine ait olduğu değerlendirilerek DNA eşleşmesi yapıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesinde cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlendi.

Uyanık'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Mürettebattan 3 kişinin cesetlerine daha önce ulaşılmıştı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık, mühendis Murat Çalışkan, yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç ve stajyer Ahmet Atav kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'ta yaptığı dalışta da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.

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