Ankara'da istinat duvarının altında kalan işçinin ölümüyle ilgili iki kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden şantiye şefi ile fenni mesul, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
Hakimlik, iş makinesi operatörünü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Çankaya ilçesi GMK Bulvarında dün meydana gelen olayda, yıkım aşamasındaki binanın moloz kaldırma çalışması sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 16 yaşındaki inşaat işçisi Rasim Yılmaz hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, bilirkişi raporuna göre kusurlu oldukları tespit edilen şantiye şefi, fenni mesul ve iş makinası operatörü gözaltına alınmıştı.