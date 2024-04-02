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Türkiye
İHA 02.04.2024 17:17

Arı kovanı yüklü minibüs devrildi: Olay yerine kimse yaklaşamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı. Minibüsün içinde yüklü olan kovanların yola saçılmasıyla binlerce arı kovanından çıktı.

Arı kovanı yüklü minibüs devrildi: Olay yerine kimse yaklaşamadı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

İlçeye bağlı Mollabey köyü mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilmeyen minibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken 10 arı kovanı yola saçıldı. Parçalanan kovanlarda bulunan arılar dışarı çıktı.

Arıların serbest kalması nedeniyle kimse kaza yerine yaklaşamadı. 

Arı kovanı yüklü minibüs devrildi: Olay yerine kimse yaklaşamadı

Kaza yerine arıcıların kullandığı özel kıyafetlerden giyen kovan sahibi arı kovanlarını ve petekleri toplayarak başka araca götürüldü.

Arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

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