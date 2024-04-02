Arı kovanı yüklü minibüs devrildi: Olay yerine kimse yaklaşamadı

İlçeye bağlı Mollabey köyü mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilmeyen minibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken 10 arı kovanı yola saçıldı. Parçalanan kovanlarda bulunan arılar dışarı çıktı.
Arıların serbest kalması nedeniyle kimse kaza yerine yaklaşamadı.
Kaza yerine arıcıların kullandığı özel kıyafetlerden giyen kovan sahibi arı kovanlarını ve petekleri toplayarak başka araca götürüldü.
Arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.